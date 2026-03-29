تداوم فعالیت بنادر پل و لافت در پی حمله شامگاه دیشب به اسکله بندر پل
در پی حمله تروریستی و جنایتکارانه نیروهای آمریکایی-صهیونیستی به اسکله بندر پل در استان هرمزگان در بامداد یکشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۵، گزارشها حاکی از شهادت ۵ تن از هموطنان و مجروح شدن تعدادی دیگر است. با این وجود، طبق اعلام مقامات رسمی، تردد در مسیر دریایی بنادر پل و لافت بدون وقفه در جریان است.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، طبق اعلام رسمی دستگاه های مسئول بامداد امروز، دشمن آمریکایی-صهیونیستی در اقدامی خصمانه، اسکله بندر پل را مورد هدف قرار داد.
در این حمله ددمنشانه، دو فروند شناور و یک دستگاه خودرو آسیب دیدند.
متأسفانه بر اثر این حادثه ۵ نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمده و ۵ نفر دیگر نیز مجروح شدند که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل گردیدند.
همچنین گزارشی از وقوع حادثه در مجاورت پایههای پل خلیج فارس دریافت شده است که ابعاد دقیق آن توسط کارشناسان و مسئولین ذیربط در دست بررسی است.
علیرغم این اقدام تروریستی، هیچگونه خللی در فعالیت بنادر پل و لافت ایجاد نشده است. زیرساختهای اصلی جابهجایی مسافر و خودرو فعال بوده و تردد شناورها طبق برنامه زمانبندی قبلی در حال انجام است.
از شهروندان و مسافران محترم تقاضا میشود ضمن حفظ آرامش، اخبار را تنها از مراجع رسمی پیگیری کرده و طبق روال معمول برای تردد در این مسیر اقدام نمایند. نیروهای انتظامی و امنیتی برای برقراری نظم و امنیت کامل در منطقه حضور فعال دارند.