جوانان آذربایجان غربی پیشگام در اهدای خون/بیش از ۱۴۰۰ جوان خون اهدا کردند
مدیرکل انتقال خون آذربایجانغربی گفت: از آغاز جنگ رمضان تاکنون ۴هزار ۴۴۰ نفر در استان خون اهدا کرده اند که از این تعداد یک هزار و ۴۷۳ نفر جوانان زیر ۳۵ سال بودند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی قهرمان رضائیه، در گفت وگو با خبرنگاران ، با بیان اینکه.با وجود شرایط جنگی روند اهدای خون در استان افزایشی است گفت:از آغاز جنگ تحمیلی دشمن علیه ایران اسلامی تاکنون، ۴هزار و ۴۴۰ نفر در این استان موفق به اهدای خون شدهاند که از این تعداد، ۱۹۷ نفر از بانوان و یک هزار و ۴۷۳ نفر جوانان زیر ۳۵ سال هستند.
وی تصریح کرد: با وجود شرایط جنگی و فعالیت پایگاهها با نصف ظرفیت، مردم استان همچنان در صف نخست اهدای خون قرار دارند.
قهرمان رضائیه با تأکید بر اینکه ذخایر خون استان در وضعیت سبز و مطلوب قرار دارد، اظهارکرد: با توجه به شرایط جنگی و وجود بیماران نیازمند، نیاز به خون دائمی و همیشگی است.
مدیرکل انتقال خون آذربایجانغربی یادآورشد: در حال حاضر علاوه بر ارومیه، در پایگاههای مهاباد، خوی، نقده، میاندوآب و ماکو نیز خونگیری انجام میشود.
وی ادامه داد: هر واحد خون میتواند گرمای امید را به زندگی یک بیمار بازگرداند لذا از شهروندان دعوت میشود با مراجعه به نزدیکترین مرکز اهدای خون، در نجات جان بیماران مشارکت کنند.