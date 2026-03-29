حمله به اسلکه «بندرپل» در هرمزگان/ شهادت ۵ نفر

به گزارش ایلنا از بندرعباس، بامداد امروز (یکشنبه ۹ فروردین)، اسکله بندرپل واقع در استان هرمزگان مورد حمله تروریستی دشمن آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت.

در این اقدام، دو فروند شناور و یک دستگاه خودرو مورد اصابت قرار گرفته و دچار خسارت شدند.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه، این حادثه ۵ شهید و ۴ مجروح بر جای گذاشته است.

نیروهای امدادی، آتش‌نشانی و عوامل انتظامی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و اقدامات لازم را جهت امدادرسانی و مهار شرایط آغاز کردند و مجروحان جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.

اسامی شهدا و مجروحان حمله آمریکای جنایت کار و اسرائیل غاصب به اسکله بندرپل

️اسامی شهدا: ۱.علی آسفه۲.ایرج معتقدزاده۳.صلاح الدین آژ۴.عمر رهگذر۵.جمشید رهگذر

️اسامی مجروحان: ۱.مصیب بازآزرده۲.نوح خلفی زاده۳.وحید خوران۴.یونس رهگذر۵.عزیز زارعی

