رشد ۲۰ درصدی ورود مسافران به گیلان / روند پخت و توزیع نان در استان عادی است

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس امروز در دیدار با رئیس و اعضای مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس و دولت علی‌رغم فراز و فرودهای مختلف کشور در کنار یکدیگر هستند، تصریح کرد: در سال گذشته مجموعه دولت و مجلس با همراهی یکدیگر به حل مشکلات استان در حوزه اقتصادی، تولیدی، کشاورزی و احیای واحدهای صنعتی کمک کردند.

وی با اشاره به وقوع ۲ جنگ تحمیلی در کشور توسط آمریکا و رژیم صهیونسیتی گفت: وقوع این ۲ جنگ سبب بروز برخی اختلال‌ها در کشور شد، زیرا در شرایط جنگی برخی از اولویت‌ها خارج می‌شود، ولی با این حال با همراهی دولت، مجمع نمایندگان گیلان در مجلس و دستگاه‌های اجرایی توانستیم در این شرایط جنگی برخی از مشکلات را مرتفع کنیم.

استاندار گیلان با اشاره به شرایط جوی مطلوب، بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، سال کشاورزی خیلی خوبی برای استان داشتیم و پیش‌بینی می‌شود برای سال ۱۴۰۵ نیز شرایط مطلوبی به لحاظ تأمین آب برای بخش کشاورزی داشته باشیم.

حق‌شناس با بیان اینکه بارندگی در کشور نسبت به سال آبی قبل افزایش داشته است، تصریح کرد: خوشبختانه پیش‌بینی می‌شود بخش کشاورزی با توجه به بارش‌های خوبی که داشتیم، سال خوبی را پیش رو داشته باشیم.

وی با اشاره به آمادگی مراکز اقامتی و گردشگری استان برای استقبال از مسافران و گردشگران نوروزی، گفت: براساس گزارش‌ها از ۲۵ اسفند الی هشت فروردین میزان مسافران وارد شده به استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ درصد رشد داشته است.

به گفته استاندار گیلان، واحدهای نانوایی در سراسر استان گیلان هیچ‌گونه مشکلی در زمینه تأمین آرد ندارند و گزارش‌ها حاکی از آن است که این واحدها خلوت بوده و ازدحام مشتری در آن‌ها مشاهده نمی‌شود.

حق‌شناس با تأکید بر تلاش‌های صورت گرفته برای توزیع عادلانه و به‌موقع آرد، تصریح کرد: هیچ‌گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد و روند پخت و توزیع نان در استان طبق روال عادی و با رضایت‌مندی شهروندان در جریان است.

وی بر توجه به معیشت مردم و ضرورت همراهی اقشار مختلف جامعه برای گذر از شرایط کنونی تاکید و اظهار کرد: مسئولان در هر جایگاهی باید هرکاری که رضایت مردم نجیب ایران را در پی دارد را انجام دهند، مردم برای اقتدار ایران سنگ تمام گذاشته‌اند و شایسته بهترین‌ها هستند.

استاندار گیلان با قدردانی از همراهی مردم در طول سال گذشته افزود: در سال گذشته اجلاس استانداران استان‌های کشورهای حوزه دریای خزر برگزار، بخش اعظمی از اراضی مسیر احداث راه‌آهن رشت آستارا آزادسازی شد که همگی با همراهی مردم اجرایی شد که جای بسیار قدردانی دارد.

جبار کوچکی‌نژاد رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با قدردانی از اقدامات استاندار و مجموعه دولت در گیلان در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته سالی سخت به لحاظ تأمین آب زراعی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حملات تروریستی سه روزه و جنگ رمضان بود، ولی با این حال مجموعه دولت در گیلان با اقدامات خود توانست بخشی از مشکلات را برطرف کند.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در کنار دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی و عبور از این شرایط سخت است، گفت: در سال جدید و بعد از اتمام جنگ نیز باید سریعا اقدامات لازم برای بازسازی اماکن آسیب دیده را انجام دهیم.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری از خوب بودن سال زراعی جدید در استان بیان کرد: در چند وقت اخیر بارش‌های خوبی در گیلان شروع به باریدن کرده و قطعاً با توجه به آب ذخیره شده در پشت سد سفیدرود، سال زراعی خوبی را خواهیم داشت.

