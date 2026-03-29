به گزارش ایلنا، مادر شهیدان ایلیا و امیرحسین شرفی که در حمله وحشیانه رژیم های سفاک و کودک کش صهیونیستی آمریکایی به روستای کفری توسط بمب های ممنوعه خوشه ای به شهادت رسیدند در دیدار مجید عبداللهی؛ معاون سازمان نوسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش، امین سینایی؛ مدیرکل نوسازی مدارس فارس و شاپور اریان؛ مدیر وجمعی از کارکنان آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز در منزل شهیدان شرفی افزود:به من تسلیت نگویید؛ تبریک بگویید چون فرزندان من به دعوت رهبر شهیدم که دهه‌ی نودی‌ها را فراخوانده بود لبیک گفتند.

این مادر صبور دو‌شهید دانش آموز از نیروهای هوا‌فضای سپاه جمهوری اسلامی خواست که نام پسران شهیدش را روی یکی از موشک‌ها نوشته و به تل‌آویو بفرستند.

خاطر نشان می شود؛ ایلیا شرفی؛ دانش‌ آموز پایه هشتم مدرسه شهید رستمی و امیرحسین شرفی؛ دانش‌آموز پایه دوازدهم مدرسه اتحاد روستای شاپور جان دو برادری بودند که بر اثر اصابت پرتابه بمب های ممنوعه خوشه ای دشمن صهیونیستی آمریکایی در روستای کفری شیراز به شهادت رسیدند.

