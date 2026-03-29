عیادت از برخی از مجروحان حمله هوایی به دادگستری لارستان

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب ضمن گفت‌وگو با مجروحان و خانواده‌های آنان، بر ضرورت دقت و تسریع در روند درمان این افراد تأکید کرد.

وی با قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا و مجروحان گفت: روحیه ایثار و مسئولیت پذیری کارکنان دستگاه قضایی ستودنی است تا جایی که همکاران ما با وجود همه خطرات خدمات رسانی قضایی به مردم را تا اخرین ساعات روز پایانی سال و حتی در تعطیلات آغاز سال جدید ادامه دادند.

رییس کل دادگستری فارس با اشاره به این که همکاران ما در دادگستری شهرستان لارستان در حال انجام وظایف قانونی و خدمت‌رسانی به مردم بودند که در اقدامی جنایتکارانه و خارج از همه مقررات بین المللی هدف حمله هوایی قرار گرفتند افزود: خدمت در مسیر تحقق عدالت همواره با مسئولیت‌های سنگین همراه است و کارکنان دستگاه قضایی با وجود دشواری‌ها با روحیه‌ای جهادی به انجام وظایف خود ادامه می‌دهند.

وی تأکید کرد: این حادثه تلخ هرچند موجب تأثر تمامی هموطنان عزیز و جامعه حقوقی کشور و استان شده است، اما خللی در اراده مجموعه قضایی برای ادامه مسیر خدمت‌رسانی و احقاق حقوق مردم ایجاد نخواهد کرد.

گفتنی است در پی حمله هوایی دشمن متخاصم در وقت اداری روز ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴ به ساختمان دادگستری شهرستان لارستان، ۴ نفر از همکاران شاغل در دادگستری حین ارائه خدمت و ۱۴ نفر از مراجعان به شهادت رسیدند و ۵۰ نفر نیز مصدوم و مجروح شدند.

