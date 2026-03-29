توسط رئیس کل دادگستری فارس انجام شد؛

عیادت از برخی از مجروحان حمله هوایی به دادگستری لارستان

رئیس کل دادگستری استان فارس به همراه جمعی از معاونین با حضور در یکی از بیمارستان های شیراز، از برخی مجروحان حادثه تروریستی حمله هوایی به ساختمان دادگستری لارستان عیادت کرد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب ضمن گفت‌وگو با مجروحان و خانواده‌های آنان، بر ضرورت دقت و تسریع در روند درمان این افراد تأکید کرد.

وی با قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا و مجروحان گفت: روحیه ایثار و مسئولیت پذیری کارکنان دستگاه قضایی ستودنی است تا جایی که همکاران ما با وجود همه خطرات خدمات رسانی قضایی به مردم را تا اخرین ساعات روز پایانی سال و حتی در تعطیلات آغاز سال جدید ادامه دادند.

رییس کل دادگستری فارس با اشاره به این که همکاران ما در دادگستری شهرستان لارستان در حال انجام وظایف قانونی و خدمت‌رسانی به مردم بودند که در اقدامی جنایتکارانه و خارج از همه مقررات بین المللی هدف حمله هوایی قرار گرفتند افزود: خدمت در مسیر تحقق عدالت همواره با مسئولیت‌های سنگین همراه است و کارکنان دستگاه قضایی با وجود دشواری‌ها با روحیه‌ای جهادی به انجام وظایف خود ادامه می‌دهند.

وی تأکید کرد: این حادثه تلخ هرچند موجب تأثر تمامی هموطنان عزیز و جامعه حقوقی کشور و استان شده است، اما خللی در اراده مجموعه قضایی برای ادامه مسیر خدمت‌رسانی و احقاق حقوق مردم ایجاد نخواهد کرد. 

گفتنی است در پی حمله هوایی دشمن متخاصم در وقت اداری روز ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴ به ساختمان دادگستری شهرستان لارستان، ۴ نفر از همکاران شاغل در دادگستری حین ارائه خدمت و ۱۴ نفر از مراجعان به شهادت رسیدند و ۵۰ نفر نیز مصدوم و مجروح شدند.

