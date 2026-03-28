به گزارش ایلنا از اصفهان، دقایقی قبل جنگنده‌های آمریکایی صهیونی با تعرض به آسمان اصفهان مناطقی از این شهر را هدف حملات ددمنشانه خود قرار دادند.

متجاوزان آمریکایی صهیونی در حمله خود برای بار سوم در یک هفته گذشته به ایستگاه تقلیل گاز در خیابان کاوه خسارت زدند.

با توجه به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به منظور جلوگیری از بروز هرگونه حادثه برق خیابان کاوه قطع است و تا ساعتی دیگر وصل خواهد شد.

همزمان با حملات دشمن، پدافند هوایی اصفهان برای مقابله با اهداف پروازی متخاصم فعال شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

