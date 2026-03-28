آغاز عملیات بازسازی در ۵۰ درصد اماکن آسیب دیده آذربایجان شرقی از جنگ

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ظفر محمدی امروز شنبه در یک گفت و گوی رسانه ای اظهار کرد: برای بررسی و جبران خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی، کارگروهی با مدیریت بنیاد مسکن در شهرستان ها و شهرداری در شهر تبریز تشکیل شده است که با همکاری سایر دستگاه های اجرایی بلافاصله اقدامات لازم انجام می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه واحدهایی که در اثر حملات دشمن قابل سکونت نیست، ابتدا توسط کارگروهی ارزیابی شده و برای ساکنین تا زمانی که منازل آنها بازسازی شوند، اسکان موقت فراهم می شود؛ افزود: دولت نیز برای این امر تسهیلات ویژه ای همچون ودیعه مسکن در نظر گرفته است که جزئیات آن اعلام خواهد شد.

محمدی در ادامه به نحوه رسیدگی به خسارات واحدهای اقتصادی اشاره کرد و اظهار کرد: واحدهای صنعتی و تولیدی و کشاورزی نیز که دچار خسارت و آسیب شده اند، توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، صمت و سایر نهادها ارزیابی شده و برای جبران آنها اقدامات لازم انجام خواهد شد.

وی همچنین گفت: کارشناسی خسارات خودروهای سبک و سنگین نیز توسط کارشناسان بیمه انجام شده و خسارات تمام آنها همانند جنگ ۱۲ روزه پرداخت خواهد شد.

مردم نگران قطع برق نباشند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تهدیدات آمریکا گفت: ما در حوزه برق کارهای اساسی انجام داده ایم و هفت سناریو برای شرایط مختلف حملات احتمالی به زیرساخت های برق در استان پیش بینی و طراحی شده است تا خسارات ایجاد شده به حداقل برسد. مردم نگران قطعی برق نباشند.

محمدی ادامه داد: در حوزه آب نیز سناریوهای مختلفی برای حفظ زیرساخت ها و رفع مشکلات احتمالی به منظور حفظ آب رسانی پایدار، طراحی و پیش بینی شده است که خللی در زندگی مردم به وجود نیاید.

وی همچنین به توزیع پایدار سوخت در استان اشاره کرد و افزود: شرکت پخش فراورده های نفتی آذربایجان شرقی پای کار است و سوخت مورد نیاز در حوزه های مختلف را تامین می کند. با تمهیدات لازم خدمت‌رسانی در حوزه سوخت نیز ادامه خواهد داشت و مردم از این بابت نیز نگران نباشند.

محمدی بر سیاست دولت وفاق بر تداوم خدمت‌رسانی به مردم تحت هر شرایطی اشاره کرد و گفت: براساس سیاست‌های دولت دکتر پزشکیان و با دستور استاندار محترم، کلیه دستگاه‌های مرتبط با امور عمرانی، در تمام لحظات جنگ رمضان با تمام توان پای کار هستند و در همه حوزه‌ها اعم از روستایی، شهری، فنی و بحران، خدمت‌رسانی به مردم با تمام توان تداوم دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان اظهار کرد: در برابر اتفاقات، حوادث و خسارات وارد شده به مردم عزیز استان، وظیفه سنگینی بر عهده داریم و هیچ کوتاهی نخواهد شد. تمام مدیران و مسئولین استان پای کار مردم هستند و شهروندان در این خصوص اطمینان خاطر داشته باشند.

بر اساس گزارش های منتشر شده تا کنون بیش از پنج هزار واحد مسکونی، تجاری و تولیدی در استان آذربایجان شرقی بر اثر حملات امریکایی صهیونی خسارت دیده است.

انتهای پیام/