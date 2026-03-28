به گزارش ایلنا در قزوین، در پی حمله هوایی و پهپادی به مناطق مسکونی ناحیه منفصل شهری نجف‌آباد در شهرستان قزوین، تیم‌های کارشناسی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این شهرستان با حضور میدانی در محل، روند ارزیابی خسارات وارده را آغاز کردند.

کارشناسان بنیاد مسکن تنها ساعاتی پس از وقوع این حمله، با حضور در منطقه، واحدهای مسکونی آسیب‌دیده را به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار داده و اطلاعات مربوط به میزان خسارت را ثبت کردند.

یعقوبی، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قزوین، ضمن تسلیت شهادت ۶ تن از هم‌استانی‌ها در این حادثه، اظهار کرد: تیم ارزیابی بنیاد مسکن بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و خسارات وارده را برای پیگیری مراحل بعدی، تسریع در روند بازسازی و اعلام به دستگاه‌های ذی‌ربط ثبت کرده است.

وی افزود: در این حمله، ۵ واحد مسکونی به‌طور کامل تخریب شده و یک واحد تجاری نیز نیازمند احداث مجدد است. همچنین ۱۴ واحد مسکونی به تعمیرات اساسی نیاز دارند.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان قزوین ادامه داد: ۲۴ واحد مسکونی نیز دچار خساراتی از جمله شکستگی شیشه شده‌اند که در مجموع، ۴۴ واحد مسکونی و تجاری دچار خسارت‌های احداثی، تعمیری و معیشتی شده‌اند.

یعقوبی با اشاره به برآورد اولیه خسارات گفت: میزان خسارت وارده حدود ۲۴ میلیارد تومان برآورد شده و اقدامات لازم برای بازسازی و تعمیر این واحدها در اسرع وقت و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تحت نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین انجام خواهد شد.