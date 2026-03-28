مدیر بنیاد مسکن شهرستان قزوین:
خسارات حمله پهپادی به منطقه مسکونی نجفآباد قزوین ارزیابی شد
تخریب کامل ۵ واحد مسکونی
با حضور تیم ارزیاب بنیاد مسکن استان قزوین، خسارات ناشی از حمله پهپادی به واحدهای مسکونی منطقه نجفآباد در شهرستان قزوین مورد بررسی و ثبت قرار گرفت.
کارشناسان بنیاد مسکن تنها ساعاتی پس از وقوع این حمله، با حضور در منطقه، واحدهای مسکونی آسیبدیده را بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار داده و اطلاعات مربوط به میزان خسارت را ثبت کردند.
یعقوبی، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان قزوین، ضمن تسلیت شهادت ۶ تن از هماستانیها در این حادثه، اظهار کرد: تیم ارزیابی بنیاد مسکن بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و خسارات وارده را برای پیگیری مراحل بعدی، تسریع در روند بازسازی و اعلام به دستگاههای ذیربط ثبت کرده است.
وی افزود: در این حمله، ۵ واحد مسکونی بهطور کامل تخریب شده و یک واحد تجاری نیز نیازمند احداث مجدد است. همچنین ۱۴ واحد مسکونی به تعمیرات اساسی نیاز دارند.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان قزوین ادامه داد: ۲۴ واحد مسکونی نیز دچار خساراتی از جمله شکستگی شیشه شدهاند که در مجموع، ۴۴ واحد مسکونی و تجاری دچار خسارتهای احداثی، تعمیری و معیشتی شدهاند.
یعقوبی با اشاره به برآورد اولیه خسارات گفت: میزان خسارت وارده حدود ۲۴ میلیارد تومان برآورد شده و اقدامات لازم برای بازسازی و تعمیر این واحدها در اسرع وقت و با هماهنگی دستگاههای ذیربط، تحت نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین انجام خواهد شد.