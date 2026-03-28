سحر سلطانیه

واکنش دانشجویان قزوینی به حمله دشمن به آثار تاریخی ایران

جمعی از دانشجویان قزوینی فعال حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در برنامه‌ای تحت عنوان "تور تمدن" که در کاخ چهل‌ستون قزوین برگزار شد، با محکومیت آسیب وارد شده به ۱۱۴ بنای تاریخی ثبت جهانی و ملی ایران در جریان تهاجم اخیر آمریکا و رژیم صهیونی اسرائیل به کشورمان، با امضای بیانیه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان علمی و آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) خواستار ایفای مسئولیت تاریخی این سازمان در حراست از میراث فرهنگی بشریت شدند.

۱۴۰۵/۰۱/۰۸ ۲۰:۵۴:۴۶ کد خبر : ۱۷۶۶۴۹۸