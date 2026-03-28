مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری:

امدادگران به بیش از شش هزار حادثه دیده امداد رسانی کردند

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به شش هزار ۴۱۹ حادثه‌دیده در حوادث سال گذشته توسط نیروهای این جمعیت خبر داد.

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهارداشت کرد:  در حوادث سال گذشته شش هزار و ۴۱۹ نفر دچار حادثه شدند که از این میان ۹۳۲ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: همچنین خدمات امدادی به چهار هزار و  ۹۸۴ نفر ارائه شد و هزار و ۶۴۸  خانوار تحت پوشش قرار گرفتند.

طاهری بیان کرد: در جریان عملیات‌ها، ۱۴۸ نفر اسکان اضطراری یافتند، و هزار و ۶۶۰ خودرو رهاسازی شد و چهار هزار و  ۷۹۹ نفر از گرفتارشدگان رهاسازی شده و نجات یافتند. مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۹۹ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۷۹ نفر به مکان امن هدایت شدند.

طاهری تصریح کرد: امدادگران و نجاتگران این جمعیت، ۵۲۲ مورد اقلام غذایی و ۱۸۷ قلم اقلام زیستی میان حادثه‌دیدگان توزیع کردند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد کل تیم‌های عملیاتی حاضر در عملیات‌ها ۹۷۷ تیم بود که شامل ۶۹۰ تیم جاده‌ای و ۳۵ تیم توانای ویژه می‌شدند. مجموع نیروهای عملیاتی ۳۴۰۷ نفر بود که از این میان ۲۰۰۷ نفر داوطلب بودند.

طاهری ادامه داد: در این مأموریت‌ها، ۹۱۷ خودرو، ۱۱۵ ست نجات، ۵۹۰ آمبولانس و ۱۳۹ خودروی کمک‌دار به کار گرفته شد تا امدادرسانی با سرعت و دقت انجام شود.

