امدادگران به بیش از شش هزار حادثه دیده امداد رسانی کردند

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهارداشت کرد: در حوادث سال گذشته شش هزار و ۴۱۹ نفر دچار حادثه شدند که از این میان ۹۳۲ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: همچنین خدمات امدادی به چهار هزار و ۹۸۴ نفر ارائه شد و هزار و ۶۴۸ خانوار تحت پوشش قرار گرفتند.

طاهری بیان کرد: در جریان عملیات‌ها، ۱۴۸ نفر اسکان اضطراری یافتند، و هزار و ۶۶۰ خودرو رهاسازی شد و چهار هزار و ۷۹۹ نفر از گرفتارشدگان رهاسازی شده و نجات یافتند. مدیر عامل جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۹۹ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۷۹ نفر به مکان امن هدایت شدند.

طاهری تصریح کرد: امدادگران و نجاتگران این جمعیت، ۵۲۲ مورد اقلام غذایی و ۱۸۷ قلم اقلام زیستی میان حادثه‌دیدگان توزیع کردند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد کل تیم‌های عملیاتی حاضر در عملیات‌ها ۹۷۷ تیم بود که شامل ۶۹۰ تیم جاده‌ای و ۳۵ تیم توانای ویژه می‌شدند. مجموع نیروهای عملیاتی ۳۴۰۷ نفر بود که از این میان ۲۰۰۷ نفر داوطلب بودند.

طاهری ادامه داد: در این مأموریت‌ها، ۹۱۷ خودرو، ۱۱۵ ست نجات، ۵۹۰ آمبولانس و ۱۳۹ خودروی کمک‌دار به کار گرفته شد تا امدادرسانی با سرعت و دقت انجام شود.

