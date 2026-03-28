مدیرکل مدیریت بحران استان خبر داد:

آسیب‌دیدگی 1540 واحد مسکونی و تجاری دستاورد حملات دشمن به استان همدان / 300 خودرو و 6 موتورسیکلت آسیب دیدند

مدیرکل مدیریت بحران استان همدان گفت: 961 واحد مسکونی و 579 واحد تجاری این استان در حملات دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی آسیب‌ دیده است. 29 واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده و 932 واحد مسکونی نیاز به تعمیر دارد. همچنین اثاثیه و لوازم خانگی 199 منزل مسکونی از بین رفته است.

به گزارش ایلنا، حمید پورحسینی در این خصوص افزود: در عین حال حملات آمریکایی و رژیم صهیونیستی به واحدهای تجاری استان همدان موجب تخریب 100 درصدی 22 واحد تجاری و آسیب‌دیدگی 557 واحد تجاری شده است. همچنین تجهیزات 7 واحد شامل رایانه و دیگر لوازم این واحدها خسارت دیده است.

وی ادامه داد: ۳۰۰ خودروی سبک و سنگین شخصی و اداری به همراه 6 دستگاه موتورسیکلت در این حملات آسیب دید. این حملات به 257 خودروی سبک، 22 خودروی سنگین و 3 دستگاه موتورسیکلت شخصی به همراه 13 خودروی سبک، 7 خودروی سنگین و 3 دستگاه موتورسیکلت اداری خسارت وارد کرد.

مدیرکل مدیریت بحران همدان استان اظهار داشت: ارزیابی خسارت و تأمین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت خسارت به واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در جنگ رمضان، توسط بنیاد مسکن و شهرداری انجام می‌شود. خسارت خودروها و موتورسیکلت‌های آسیب‌دیده از جنگ نیز از سوی بیمه ایران صورت می‌گیرد.

