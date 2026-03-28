به گزارش ایلنا از فراجا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد که در پی عملیات مشترک پلیس با اداره کل اطلاعات استان خوزستان، عناصر یک تیم تروریستی، وطن‌فروش و وابسته به رژیم‌های جنایتکار و دد منش آمریکایی - صهیونی شناسایی شدند که ضمن دستگیری تعدادی از آنان، ۵ نفر دیگر به هلاکت رسیدند.

از این تیم خائن که قصد انجام اقدامات تروریستی علیه مردم قهرمان، شجاع و شهیدپرور و نیز حافظان امنیت این مرز و بوم را داشتند، تعداد ۷ قبضه سلاح و مقادیری مهمات کشف و ضبط شد.

