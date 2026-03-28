مرکز اطلاعرسانی پلیس اعلام کرد:
هلاکت ۵ نفر از وطنفروشان مرتبط با تیم تروریستی در خوزستان
مرکز اطلاعرسانی پلیس از دستگیری چندین نفر و هلاکت ۵ نفر وطنفروش و مرتبط و همکار با تیم تروریستی خبر داد.
به گزارش ایلنا از فراجا، مرکز اطلاعرسانی پلیس اعلام کرد که در پی عملیات مشترک پلیس با اداره کل اطلاعات استان خوزستان، عناصر یک تیم تروریستی، وطنفروش و وابسته به رژیمهای جنایتکار و دد منش آمریکایی - صهیونی شناسایی شدند که ضمن دستگیری تعدادی از آنان، ۵ نفر دیگر به هلاکت رسیدند.
از این تیم خائن که قصد انجام اقدامات تروریستی علیه مردم قهرمان، شجاع و شهیدپرور و نیز حافظان امنیت این مرز و بوم را داشتند، تعداد ۷ قبضه سلاح و مقادیری مهمات کشف و ضبط شد.