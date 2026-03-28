انهدام یک فروند موشک کروز دشمن در مرکز کشور

به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط عمومی پدافند هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کاشان اعلام کرد: یک فروند موشک کروز هواپایه دشمن، دیشب پیش از اصابت به هدف، در مرکز کشور منهدم شد.

پدافند هوافضای سپاه توانست با به‌کارگیری سامانه‌های جنگ الکترونیک و ایجاد اختلال در سیستم هدایت و ناوبری، این موشک تهاجمی و پیشرفته آمریکایی را پیش از اصابت به هدف، منحرف و ساقط کند.

شایان ذکر است، در سه هفته نخست جنگ بیش از ۲۰۰ فروند هواگرد شامل پهپاد، موشک کروز، سوخت‌رسان و... نیز رهگیری و منهدم شده است.

اغلب این موارد با سامانه پدافند پیشرفته بومی مورد هدف قرار گرفته‌اند که از توانایی نظامی ایران در آسمان و در برابر فناوری‌های روز دشمن حکایت دارد.

انتهای پیام/