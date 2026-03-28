انهدام یک فروند موشک کروز دشمن در مرکز کشور

انهدام یک فروند موشک کروز دشمن در مرکز کشور
یک فروند موشک کروز هواپایه دشمن، پیش از اصابت به هدف، در مرکز کشور منهدم شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، روابط عمومی پدافند هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کاشان اعلام کرد: یک فروند موشک کروز هواپایه دشمن، دیشب پیش از اصابت به هدف، در مرکز کشور منهدم شد.

پدافند هوافضای سپاه توانست با به‌کارگیری سامانه‌های جنگ الکترونیک و ایجاد اختلال در سیستم هدایت و ناوبری، این موشک تهاجمی و پیشرفته آمریکایی را پیش از اصابت به هدف، منحرف و ساقط کند.

شایان ذکر است، در سه هفته نخست جنگ بیش از ۲۰۰ فروند هواگرد شامل پهپاد، موشک کروز، سوخت‌رسان و... نیز رهگیری و منهدم شده است.

اغلب این موارد با سامانه پدافند پیشرفته بومی مورد هدف قرار گرفته‌اند که از توانایی نظامی ایران در آسمان و در برابر فناوری‌های روز دشمن حکایت دارد.

