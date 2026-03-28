رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد:

دستگیری بیش از 100 سارق و مال‌خر در استان مازندران

دستگیری بیش از 100 سارق و مال‌خر در استان مازندران
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران به دستگیری سارقان و مال‌خران در عملیات‌های پلیسی اشاره کرده و در این خصوص گفت: از ابتدای آغاز سال جدید تاکنون بیش از 100 سارق و مال‌خر در بازه زمانی 8 روز گذشته شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سامع خورشاد در این رابطه افزود: پلیس آگاهی استان مازندران با سازماندهی گشت‌های ویژه پلیس آگاهی، مقابله جدی با سارقان را در دستور کار ویژه خود قرار داد تا زمینه ارتکاب سرقت برای سارقان فرصت‌طلب در شرایط جنگی گرفته شود.

وی به راه‌اندازی گشت‌های ویژه شکار سارقان توسط کارآگاهان زبده پلیس آگاهی استان مازندران در خصوص مبارزه با سرقت اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان از آغاز ایام نوروزی تاکنون چندین باند سرقت توسط کارآگاهان متلاشی شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران اظهار داشت: در اجرای طرح نوروزی مأموران موفق شدند، 100 سارق منزل، داخل خودرو، وسایط نقلیه و سارق سیم و کابل برق را در سطح استان دستگیر کرده و مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه از آنان کشف شد.

سرهنگ خورشاد به دیگر اقدامات انجام شده اشاره داشته و تصریح کرد: 12 خودروی سرقتی در ایام نوروز سال جاری کشف و سارقان آنها نیز دستگیر شدند. با دستگیری سارقان و مال‌خران بیش از 120 فقره اموال مسروقه کشف و متهمان به مرجع قضایی معرفی شدند.

