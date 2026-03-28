نیاز انتقال خون اصفهان به گروه خونی O منفی
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: این روزها از کسانی که شرایط اهدای خون دارند، بخصوص از جوانان و بانوان با هر گروه خونی، بخصوص گروه خونی O منفی، دعوت میشود، یاریگر مصدومان و بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی باشند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، کیان دهراب پور، مدیرکل انتقال خون استان اصفهان اظهار کرد: هر چند ذخایر خون در زمان حال از وضعیت مطلوبی برخوردار است، ولی در بعضی از زمانها مثل این روزهای جنگ که با تعطیلات ابتدای سال هم همزمان شده است، اهداکنندگان خون میتوانند با اهدای قسمتی از خون خود نقش مهمتری را ایفا کنند.
وی گفت: این روزها از کسانی که شرایط اهدای خون دارند، بخصوص از جوانان و بانوان با هر گروه خونی، بخصوص گروه خونی O منفی، دعوت میشود همپای ازخودگذشتگی نیروهای نظامی در میدان و همراه با ایثار نیروهای مردمی در خیابان، با حضور خود در مراکز اهدای خون، یاریگر مصدومین و بیماران نیازمند به خون و فرآوردههای خونی باشند.
دهراب پور بیان کرد: هر مرد و هر زن از سن ۱۸ الی ۶۵ تا ۷۰ سالگی میتوانند در صورت داشتن شرایط عمومی، اهداکننده خون باشند.
روزانه حدود ۸۸۸ واحد فرآورده خونی در اختیار ۶۴ مرکز درمانی قرار میگیرد، وجود این میزان خون برای حفظ ذخایر ایمن و پاسخ به نیاز بیماران استان ضروری است.
در استان اصفهان بیش از یک هزار و ۵۰۰ بیمار تالاسمی، افزون بر یک هزار بیمار هموفیلی و حدود ۲ هزار و ۵۰۰ بیمار دیالیزی بهصورت ماهانه و هفتگی نیازمند دریافت خون هستند.
۱۱ مرکز انتقال خون در استان اصفهان فعالیت میکند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.