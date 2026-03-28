شرکت توسعه منطقه آزاد کیش اعلام کرد:
ممنوعیت تردد در مسیرهای دریایی جزیره کیش در روز 9 فروردین ماه
شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به تداوم شرایط جوی نامساعد و مواج بودن دریا، فردا یکشنبه 9 فروردین ماه، تردد در مسیرهای دریایی جزیره کیش برای کلیه شناورها ممنوع خواهد بود.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش آمده است: فردا یکشنبه 9 فروردین ماه سال 1405، سرعت وزش باد در جزیره کیش 29 نات بر ساعت و تند بادهای لحظهای تا 35 نات بر ساعت پیشبینی میشود.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بر اساس این گزارش، به علت شدت وزش باد و برای حفظ ایمنی، تمامی ترددهای دریایی اعم از تردد شناورهای مسافری و شناورهای خودروبر (لندینگ کرافت) در روز یکشنبه 9 فروردین ماه سال جاری لغو شده است.
شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش در اطلاعیه خود توصیههایی را ارائه کرده و آورده است: از شهروندان تقاضا میشود که از مراجعه به بندرگاه کیش خودداری کرده و اطلاعیههای بعدی را از مراجع رسمی پیگیری کنند.