ممنوعیت تردد در مسیرهای دریایی جزیره کیش در روز 9 فروردین ماه

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش آمده است: فردا یکشنبه 9 فروردین ماه سال 1405، سرعت وزش باد در جزیره کیش 29 نات بر ساعت و تند بادهای لحظه‌ای تا 35 نات بر ساعت پیش‌بینی می‌شود.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: بر اساس این گزارش، به علت شدت وزش باد و برای حفظ ایمنی، تمامی ترددهای دریایی اعم از تردد شناورهای مسافری و شناورهای خودروبر (لندینگ کرافت) در روز یکشنبه 9 فروردین ماه سال جاری لغو شده است.

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش در اطلاعیه خود توصیه‌هایی را ارائه کرده و آورده است: از شهروندان تقاضا می‌شود که از مراجعه به بندرگاه کیش خودداری کرده و اطلاعیه‌های بعدی را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

