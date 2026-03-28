انسداد گردنه ژاله به دلیل بارش برف سنگین

به گزارش ایلنا، محمد شبرندی افزود: به دلیل بارش نیم‌متری برف، کولاک شدید، سقوط مداوم بهمن و همچنین کاهش دید، گردنه ژالانه تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی ادامه داد: در حال حاضر امکان تردد در محور مواصلاتی گردنه ژالانه وجود ندارد، در این راستا نیروهای راهداری با تمام توان مشغول برف‌روبی در این مسیر هستند.

رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سروآباد اظهار داشت: شهروندان از تردد در گردنه ژاله خودداری کنند، چرا که حضور در این مسیر خطرناک است.

