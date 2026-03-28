رییس راهداری شهرستان سروآباد خبر داد:

انسداد گردنه ژاله به دلیل بارش برف سنگین

رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سروآباد گفت: گردنه ژالانه به دلیل بارش سنگین برف، کولاک و سقوط بهمن تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

به گزارش ایلنا، محمد شبرندی افزود: به دلیل بارش نیم‌متری برف، کولاک شدید، سقوط مداوم بهمن و همچنین کاهش دید، گردنه ژالانه تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی ادامه داد: در حال حاضر امکان تردد در محور مواصلاتی گردنه ژالانه وجود ندارد، در این راستا نیروهای راهداری با تمام توان مشغول برف‌روبی در این مسیر هستند.

رییس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سروآباد اظهار داشت: شهروندان از تردد در گردنه ژاله خودداری کنند، چرا که حضور در این مسیر خطرناک است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
