مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان خبرداد؛
عبور حجم بارندگی فارس از میانگین بلندمدت ۵۷ ساله
آبگیری ۵۲ میلیون مترمکعبی سامانههای تغذیه مصنوعی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای فارس گفت: حجم بارندگی استان با توجه به بارندگیهای اخیر رشد خوبی داشته و از میانگین بلندمدت ۵۷ ساله، عبور کرده است.
به گزارش ایلنا، سیاوش بدری، شنبه هشتم فروردین، گفت: میانگین بارندگی فارس در سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) به ۳۳۴ میلیمتر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته که ۱۶۳ میلیمتر بوده رشدی حدود ۱۰۹ درصد داشته است.
بدری با یادآوری اینکه میانگین بلند مدت بارندگی سالانه فارس ۳۰۰.۳ میلیمتر است، گفت: تغییرات بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت مشابه استان ۲۷.۸ درصد و تحقق بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت سالانه استان ۱۱۱.۲ درصد برآورد شده است.
مدیرعامل آب منطقهای فارس با اشاره به بارندگیهای خوب هفته پایانی سال گذشته و هفته ابتدایی سال جدید، ابراز امیدواری کرد که با تداوم مناسب حجم و پراکندگی بارندگیها طی ماههای باقیمانده از سال آبی جاری، شاهد بهبود وضعیت ذخیره منابع آبی استان باشیم.
رئیس هیئت مدیره آب منطقهای فارس همچنین در خصوص وضعیت سدهای استان، گفت: براساس آمار صبح شنبه ۸ فروردین، حجم کل آب موجود در مخازن ۱۰ سد در دست بهرهبرداری استان به عددی حدود یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون مترمکعب رسیده است.
وی با تذکر اینکه از کل آب موجود در سدهای فارس، حدود ۷۴۴ میلیون مترمکعب، مفید است، گفت: تاکنون بیش از ۴۰ درصد حجم کل مخازن سدهای استان آبگیری شده که شامل ۲۸ درصد از حجم مفید این مخازن میشود.
بدری با یادآوری اینکه حجم آب موجود در مخازن سدهای استان تا صبح روز چهارم فروردین و قبل از فعال شدن سامانه بارشی اخیر، حدود یک میلیارد و ۳۵ میلیون مترمکعب برآورد شده بود، گفت: بارندگیهای اخیر منجر به آبگیری حدود ۵۲ میلیون مترمکعبی سامانههای تغذیه مصنوعی در استان شده است.
رئیس هیئت مدیره آب منطقهای فارس ضمن تصریح اینکه افزایش حجم آب موجود در مخازن سدهای استان، بیشتر مربوط به سد سلمان فارسی است، خاطرنشان کرد: علیرغم بارندگیهای خوب، حجم آب موجود در مخزن سد درودزن، نسبت به پیش از این افزایش چندانی نداشته است.
مدیرعامل آب منطقهای فارس در عین حال تاکید کرد: علیرغم بهبود وضعیت آب ذخیره شده در سدها و تغذیه مصنوعیها، همچنان مدیریت مصرف بهینه آب در بخشهای مختلف یک ضرورت و الزام است.