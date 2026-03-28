برگزاری یادواره شهید املاکی در مسجد جامع لنگرود

به گزارش ایلنا از لنگرود، یوسف گلشن، فرماندار لنگرود در جلسه هماهنگی برگزاری یادواره سردار شهید حسین املاکی که در محل فرمانداری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطر شهدا، اظهار کرد: این برنامه همچون سال‌های گذشته، روز نهم فروردین ماه در مسجد جامع لنگرود با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تحولات اخیر کشور و جنایات آمریکا علیه ملت ایران، افزود: با توجه به شرایط حاکم و به شهادت رسیدن هموطنانمان، این برنامه با رویکرد پیوند با این تحولات و با حضور پرشور مردم برگزار خواهد شد. حضور میدانی مردم در پاسداشت حریم کشور و نظام در شب‌های اخیر، نشان از بصیرت و ولایت‌مداری آنان دارد.

فرماندار لنگرود با قدردانی از حضور مردم در مراسم‌های بیست و چهار شب اخیر، خاطرنشان کرد: نه تنها از جمعیت این مراسم‌ها کاسته نشد، بلکه بر تعداد شرکت‌کنندگان نیز افزوده گشت و شاهد حضور طیف‌های مختلف و سلایق گوناگون هستیم که این مهم را مدیون خون مطهر شهدای انقلاب و جنایات آشکار شده آمریکا و رژیم صهیونیستی هستیم.

گلشن با بیان اینکه وحدت بین قوای سه‌گانه و عملکرد مناسب دولت در تنظیم بازار و ارائه خدمات، موجب تقویت قدرت ملی شده است، گفت: امروز دشمن دچار هذیان‌گویی و سردرگمی شده و این نشان از قدرت ملت بزرگ ایران دارد.

وی با ارائه آماری از جایگاه شهرستان لنگرود در ایثار و شهادت، تصریح کرد: لنگرود با پنج درصد جمعیت استان، سهمی معادل ۹ درصد از شهدای انقلاب و دفاع مقدس را دارد و از این حیث رتبه سوم استان را به خود اختصاص داده است. همچنین این شهرستان با دارا بودن ۲۳۳۱ جانباز، رتبه دوم استان را دارد و ۹ درصد جانبازان استان مربوط به لنگرود است که این آمار گویای تاریخ غنی این منطقه در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

فرماندار لنگرود در پایان با اشاره به شهادت پنج شهید در جنگ اخیر از این شهرستان، اظهار کرد: مردم قدرشناس لنگرود در تشییع پیکر این شهدا حضوری حماسی داشتند و این حضور، قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را افزایش داد. امیدواریم با همفکری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، برنامه یادواره سردار شهید املاکی به شایستگی هرچه تمام‌تر برگزار شود.

