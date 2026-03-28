به گزارش ایلنا، بارش‌های اخیر که در قالب هشدار سطح قرمز اعلام شد، یکی از جدی‌ترین آزمون‌های زیرساختی و مدیریتی برای کلان‌شهر شیراز در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رفت. حجم قابل توجه نزولات جوی در بازه زمانی کوتاه، شبکه‌های دفع آب‌های سطحی، مسیل‌ها و مسیرهای طبیعی عبور روان‌آب را تحت فشار قرار داد و احتمال بروز آب‌گرفتگی و اختلال جدی در برخی مناطق شهری را افزایش داد.

محمدحسن اسدی در این خصوص با اشاره به بارش‌های فوق‌العاده و کم‌سابقه دو روز گذشته اظهار داشت: با وجود حجم بالای روان‌آب و درگیری گسترده زیرساخت‌های شهری، این سامانه بارشی بدون هیچ‌گونه حادثه جانی مدیریت شد و شهر با موفقیت از شرایط هشدار قرمز عبور کرد.

وی افزود: این بارندگی‌ها از نظر شدت و گستره در سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده است و حجم بالای نزولات جوی موجب درگیری بخش عمده‌ای از انهار، مسیل‌ها و کانال‌های دفع آب‌های سطحی شد، اما با پیش‌بینی‌های انجام‌شده و استقرار کامل نیروهای عملیاتی، شرایط در سطح شهر به‌خوبی کنترل شد.

اسدی با اشاره به آغاز آماده‌باش از لحظه اعلام هشدار قرمز تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های خدمات شهری در مناطق یازده‌گانه به حالت آماده‌باش درآمد و نیروهای اجرایی به‌صورت شبانه‌روزی در نقاط حساس مستقر شدند.

شهردار شیراز در تشریح اقدامات انجام‌شده گفت: بیش از ۳۲۰ کیلومتر لایروبی و پاک‌سازی انهار و مسیل‌ها، استقرار بیش از ۲۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین، به‌کارگیری بالغ بر چهار هزار نیروی عملیاتی و پایش مستمر بیش از ۱۲۰ نقطه مستعد آب‌گرفتگی از جمله اقداماتی بود که نقش مؤثری در مدیریت این شرایط ایفا کرد.

وی با اشاره به وضعیت برخی محدوده‌ها از جمله حاشیه رودخانه خشک(خرم‌رود) بیان داشت: در برخی نقاط به‌دلیل حجم بالای بارندگی احتمال انسداد موقت وجود داشت، اما با حضور به‌موقع نیروها و هدایت جریان آب، از بروز بحران جلوگیری شد.

شهردار شیراز تأکید کرد: هیچ‌گونه تلفات جانی در این بارندگی‌ها گزارش نشده است و این موفقیت حاصل هماهنگی بین‌بخشی، حضور میدانی مستمر و همراهی شهروندان در رعایت هشدارها و پرهیز از ترددهای غیرضروری است.

وی با اشاره به تهدیدات ناشی از تخریب طبیعت بالادست گفت: متأسفانه برخی افراد سودجو با تغییر مسیر آبراهه‌ها، ساخت‌وسازهای غیرقانونی و تخریب پوشش گیاهی، تعادل طبیعی را برهم زده و موجب تشدید روان‌آب می‌شوند که این موضوع نیازمند توجه جدی و برخورد قانونی است.

اسدی همچنین تصریح کرد: صیانت از طبیعت بالادست نقش مهمی در کاهش خطرات ناشی از بارندگی‌های شدید دارد و همکاری شهروندان در این زمینه ضروری است.

وی بیان کرد: در زمان بارندگی‌های شدید، ضروری است از توقف و تردد در حاشیه مسیل‌ها و نقاط پرخطر خودداری شود و موارد اضطراری از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع‌رسانی شود.

بنابراین گزارش، این بارندگی‌ها بار دیگر اهمیت آمادگی مستمر، هماهنگی بین‌بخشی و واکنش سریع نیروهای خدمات شهری را آشکار کرد؛ مؤلفه‌هایی که به گفته شهردار شیراز باعث شد تهدیدی بالقوه به تجربه‌ای موفق در مدیریت بحران تبدیل شود. هم‌زمان، افزایش تکرار چنین بارش‌هایی ضرورت توجه جدی‌تر به عوامل تشدیدکننده خطر، به‌ویژه دستکاری‌های غیرمجاز در طبیعت بالادست شهر را دوچندان می‌کند؛ مسیری که مدیریت شهری و شهروندان باید در کنار هم برای حفظ ایمنی پایدار کلان‌شهر دنبال کنند.

