به گزارش ایلنا از رشت، فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان اظهار داشت: بر اساس پایش انجام‌شده در روز پنجشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۵، ده‌ها هزار پرنده آبزی و کنارآبزی مهاجر در تالاب‌های گیلان در حال زیست هستند.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب تنوع زیستی در این عرصه‌های آبی گفت، گونه‌های متنوعی از پرندگان آبزی، کنارآبزی و خشک‌زی در تالاب‌های گیلان به‌ویژه تالاب‌های بین‌المللی انزلی، بوجاق و امیرکلایه مشاهده می‌شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان با تشریح وضعیت تالاب بوجاق افزود: به دلیل شرایط مناسب آبگیری و تأمین نیاز آبی محیط‌زیستی این تالاب، بخشی از گونه‌های زمستان‌گذران همچون قوی گنگ، پلیکان خاکستری، آنقوت و خروس کولی همچنان در منطقه حضور دارند، همچنین شماری از پرندگان مهاجر عبوری نظیر انواع آبچلیک، سلیم و کاکایی برای استراحت و تجدید قوا به تالاب بوجاق وارد شده‌اند.

حسینی طایفه درباره تالاب انزلی نیز توضیح داد: شرایط آبگیری تالاب سلکه بسیار مناسب است و جمعیت قابل توجهی از پرندگان در این زیست‌بوم مشاهده می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد ده‌ها هزار پرنده آبزی و کنارآبزی در تالاب انزلی حضور دارند. این پرندگان که بخشی از آن‌ها شامل جمعیت زمستان‌گذران و مهاجران عبوری هستند، طی هفته‌های پیش‌رو تالاب‌های استان را ترک خواهند کرد.

وی در ادامه از آغاز فصل آشیانه‌سازی و جوجه‌آوری در تالاب‌های گیلان خبر داد و اعلام کرد این روند در گونه‌هایی چون انواع حواصیل، یلوه و کشیم به‌صورت مشهود آغاز شده است.

حسینی طایفه بر اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های تالابی در این مقطع حساس تأکید کرد و افزود: پایش‌های منظم، مدیریت آب و جلوگیری از عوامل تهدیدکننده از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل در دوره جوجه‌آوری پرندگان است.

