استاندار گیلان تأکید کرد:

مشکل تسهیلات بانکی بازاریان رشت رفع می‌شود / بازار سوخته و بزرگ رشت بازسازی خواهد شد

به گفته استاندار گیلان، با رایزنی‌های انجام شده با بانک‌های عامل، مشکل اعطای تسهیلات بانکی به بازاریان رفع خواهد شد تا بخشی از دغدغه‌های آنان در روند بازسازی بازار برطرف گردد.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس  امروز (شنبه) در جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار سوخته رشت با بیان اینکه دولت تا اتمام بازسازی این بازار در کنار کسبه‌ها است، اظهار کرد: در طی این مدت جلسات مختلفی با مسئولان استانی برگزار و با تصمیمات اتخاذ شده، بازار سوخته و بزرگ رشت بازسازی خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم توجه دستگاه‌های اجرایی در کمک به بازسازی بازار سوخته رشت گفت: هفت مورد از مشکلات بازار سوخته رشت نیاز به اهتمام دستگاه‌های اجرایی دارد که بخش اعظمی از آنان توجه دستگاه‌های اجرایی پیگیری و مصوب شده و تنها ۲ الی سه مورد باقی مانده است که تصمیمات لازم انجام و در چند روز آینده حل خواهد شد.

استاندار گیلان با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته به منظور بازسازی بازار سوخته رشت بیان کرد: در برخی نواحی از بازار سوخته رشت کار آوار برداری، پی‌کندن و نقشه‌کشی‌های نهایی، تأیید نهایی میراث فرهنگی انجام و کارهای عملیاتی به‌زودی آغاز می‌شود.

حق‌شناس یکی از عمده مشکلات بازاریان رشت را مسئله تسهیلات بانکی دانست و بیان کرد: با رایزنی‌های انجام شده با بانک‌های عامل مشکل اعطای تسهیلات برطرف خواهد شد تا از این طریق بخشی از دغدغه بازاریان مرتفع شود.

