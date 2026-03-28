روابط‌عمومی فرمانداری سروآباد اعلام کرد:

2 کشته و یک مصدوم؛ سقوط یک دستگاه سواری در شهرستان سروآباد

روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان سروآباد با صدور اطلاعیه‌ای به وقوع حادثه رانندگی اشاره داشته و اعلام کرد: سقوط یک دستگاه خودروی سواری از پل مری واقع روستای بیساران این شهرستان، 2 کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و آمده است: یک دستگاه خودروی سواری با 3 سرنشین خود بر روی پل مری واقع در جاده روستای بیساران از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد سقوط کرد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: در این حادثه پدر خانواده مصدوم شده و مادر و فرزند در رودخانه غرق شدند. به دلیل شدت جریان آب رودخانه، جنازه‌ها تاکنون پیدا نشده و تلاش نیروهای امدادی هلال‌احمر برای یافتن اجساد ادامه دارد.

اخبار مرتبط
