2 کشته و یک مصدوم؛ سقوط یک دستگاه سواری در شهرستان سروآباد

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و آمده است: یک دستگاه خودروی سواری با 3 سرنشین خود بر روی پل مری واقع در جاده روستای بیساران از توابع بخش مرکزی شهرستان سروآباد سقوط کرد.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: در این حادثه پدر خانواده مصدوم شده و مادر و فرزند در رودخانه غرق شدند. به دلیل شدت جریان آب رودخانه، جنازه‌ها تاکنون پیدا نشده و تلاش نیروهای امدادی هلال‌احمر برای یافتن اجساد ادامه دارد.

