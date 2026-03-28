۴۸۲ مورد مزاحمت تلفنی در مرکز ارتباطات اورژانس چهارمحال و بختیاری ثبت شد

به گزارش ایلنا، نرگس عسگری گفت: از ابتدای سال جاری به بیش از۴ هزار تماس تلفنی پاسخ و به ۴۴۲ تماس، مشاوره تلفنی داده شده است.

وی افزود: ۷۷۲ بیمار ومصدوم به مراکز درمانی اعزام شده اند.

عسگری بیان کرد: در طول هفته اول سال جاری، ۱۸۶ مصدوم ناشی از تصادفات در استان به مراکز درمانی منتقل شده وخوشبختانه علیرغم افزایش تردد مسافران نوروزی در سطح استان مورد فوتی ناشی از تصادفات ،قبل از رسیدن آمبولانس گزارش نشده است.

وی بیان داشت: حوادث غیر مرتبط با تصادفات ۱۵۴ مورد بوده است که ۸ نف دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شده اند.

