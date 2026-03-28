۴۸۲ مورد مزاحمت تلفنی در مرکز ارتباطات اورژانس چهارمحال و بختیاری ثبت شد

سرپرست مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۸۲ مورد مزاحمت تلفنی در مرکز ارتباطات اورژانس استان ثبت شده است.

به گزارش ایلنا، نرگس عسگری گفت: از ابتدای سال جاری  به بیش از۴ هزار تماس تلفنی پاسخ و به ۴۴۲ تماس، مشاوره تلفنی داده شده است.

وی افزود: ۷۷۲ بیمار ومصدوم به مراکز درمانی اعزام شده اند.

عسگری بیان کرد: در طول هفته اول سال جاری، ۱۸۶ مصدوم ناشی از تصادفات در استان  به مراکز درمانی منتقل شده وخوشبختانه علیرغم افزایش تردد مسافران نوروزی در سطح استان مورد فوتی ناشی از تصادفات ،قبل از رسیدن آمبولانس گزارش نشده است.

وی  بیان داشت: حوادث غیر مرتبط با تصادفات   ۱۵۴ مورد بوده است که ۸ نف دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شده اند.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
