پرداخت تسهیلات حمایتی به دامداران و مرغداران روستایی و عشایری فارس
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از پرداخت تسهیلات کوتاه مدت به واحدهای پرورش دام و طیور خرد در مناطق روستایی و عشایری این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی فلاحی بیان کرد: این اقدام با هدف تامین نهادههای مورد نیاز تولیدکنندگان و حمایت از امنیت غذایی کشور در شرایط کنونی اقتصادی انجام می شود.
وی اظهار کرد: این تسهیلات با هدف رفع موانع تولید و کمک به دامداران و مرغداران در مواجهه با چالشهای اقتصادی موجود ارائه میشود.
فلاحی افزود: منابع مالی این تسهیلات از طریق منابع داخلی بانکها تامین شده است و در اختیار واحدهای پرورش دام و طیور خرد روستایی و عشایری قرار می گیرد.
این مقام مسئول تاکید کرد: با توجه به چالشهای اقتصادی پیش روی کشور، این حمایت مالی از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند نقش موثری در حفظ تولیدات دامی، جلوگیری از افزایش قیمتها و توانمندسازی جوامع روستایی و عشایری ایفا کند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: این تسهیلات به طور خاص برای تامین نهادههای ضروری مانند خوراک دام و طیور در نظر گرفته شده است.