هشدار سطح زرد هواشناسی در گیلان / احتمال افزایش سرعت وزش باد

مدیرکل هواشناسی گیلان، با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، گفت: رگبار باران، وزش باد جنوبی شدید، رعد و برق و احتمال تگرگ طی امروز شنبه، ۸ فروردین تا دوشنبه، ۱۰ فروردین پیش بینی می شود.

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس  آسمان گیلان را کمی تا نیمه ابری دانست و اظهار کرد: اسبه وونی با ۵.۷ و رشت با ۲۲ درجه سلسیوس، سردترین و گرم ترین نقاط استان هستند.

وی نقشه های هواشناسی را نشان دهنده فعالیت تناوبی جریانات جنوبی تا اواسط هفته در منطقه دانست و افزود: شاهد وزش باد جنوبی و گرم شدید و خیلی شدید به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان از روند افزایش نسبی دما و پدیده مه در نواحی جلگه ای و ساحلی و احتمال خیزش و گسیل گرد و خاک خبر داد و خاطرنشان کرد: شاهد صدور هشدار سطح زرد هواشناسی طی امروز تا دوشنبه هستیم.

به گفته دادرس، از ظهر امروز، شنبه تا ظهر فردا یکشنبه، با شکل گیری ناپایداری، شرایط برای افزایش ابر و بارندگی رگباری به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها و احتمال رعد و برق و تگرگ فراهم می شود.

وی با اشاره به احتمال آبگرفتگی و بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها و مسیل ها و جاری شدن سیلاب و روان آب و طغیان رودخانه ها و لغزش و رانش و شکسته شدن درختان و اصابت صاعقه، اضافه کرد: وزش باد شدید، احتمال گسترش آتش سوزی در جنگل ها و مراتع را به دنبال دارد.

