معاون سیاسی استانداری خبر داد:

افزایش شمار شهدا و مصدومان حمله هوایی دشمن در زنجان به 18 نفر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان گفت: در حمله هوایی بامداد امروز دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی در شهر زنجان، 5 غیرنظامی شهید و ۱۳ نفر نیز مجروح شدند. 3 نفر از شهدا خانم و 2 نفر آقا هستند.

به گزارش ایلنا، علی صادقی افزود: در این حادثه تروریستی ۱۳ نفر نیز مجروح شدند که ۱۱ نفر به صورت موقت در اورژانس مداوا شده و ۲ نفر در بیمارستان‌های سطح استان بستری شدند. فرایند آواربرداری و انتقال پیکر شهدای این حادثه انجام شده و مردم نیز در نخستین دقایق این حادثه تاکنون با نیروهای امدادی همکاری کردند.

وی ادامه داد: این حمله به یک دستگاه آپارتمان 4 طبقه انجام شده که یک واحد این آپارتمان کلاً تخریب شده است. بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ بر عهده بنیاد مسکن و اسکان افراد آسیب‌دیده نیز بر عهده جمعیت هلال‌احمر است. همچنین اگر خودروی شهروندان نیز دچار آسیب شود بیمه ایران مکلف به پوشش‌دهی است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
