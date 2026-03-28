به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا اصغری، در گفت و گو با خبرنگاران،با اشاره به آمادگی فنی واحدهای نانوایی در استان اظهار کرد: هم‌اکنون ۸۲۲ واحد نانوایی در آذربایجان‌غربی به موتور برق مجهز هستند و این وضعیت، در کنار فعالیت ۵۲۰ واحد با سوخت گازوییل و ۴۰۴ واحد با گاز مایع به‌صورت دوگانه‌سوز، پایداری تولید نان را در صورت بروز هرگونه اختلال در تأمین برق یا گاز تضمین می‌کند.

وی با تأکید بر وضعیت با ثبات ذخایر آرد استان افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هیچ‌گونه کمبود یا اختلالی در روند تأمین و توزیع آرد مشاهده نمی‌شود و تولید نان در سراسر استان بدون وقفه ادامه دارد.

اصغری به اقدامات حمایتی از نانوایان نیز اشاره کرد و گفت: در پی برگزاری جلسات با بانک‌های عامل و تعیین منابع مالی، وام‌های کم‌بهره خرید موتور برق به‌زودی در اختیار واحدهای نانوایی قرار خواهد گرفت تا توان پشتیبانی شبکه تولید نان افزایش یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه‌ها، پایداری تولید نان در استان به‌طور کامل تضمین شده و نانوایی‌ها در حالت آماده‌باش کامل برای خدمت‌رسانی به شهروندان قرار دارند.

انتهای پیام/