تعطیلی مراکز تعویض پلاک و آزمونهای رانندگی در اصفهان
رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: تمامی مراکز شمارهگذاری، تعویض پلاک و آزمونهای رانندگی استان تا اطلاع ثانوی فعالیتی نخواهند داشت.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ علی مولوی اعلام کرد: با توجه به شرایط اخیر و ملاحظات امنیتی، فعالیت تمامی مراکز شمارهگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت، همچنین برگزاری آزمونهای رانندگی در سطح استان اصفهان تا اطلاع بعدی متوقف شده است.
وی با بیان اینکه این تصمیم با هدف حفظ ایمنی شهروندان و کارکنان این واحدها اتخاذ شده، افزود: برای جلوگیری از بروز مشکلات اداری، در صورتی که اعتبار وکالتنامههای مرتبط با فرآیند شمارهگذاری در این مدت به پایان برسد، مدت اعتبار آنها به تعداد روزهای تعطیلی افزوده میشود.
سرهنگ مولوی توضیح داد: زمان بازگشایی و ازسرگیری فعالیت مراکز پس از انجام ارزیابیهای لازم و اطمینان از فراهم بودن شرایط، اطلاعرسانی خواهد شد و شهروندان میتوانند آخرین اخبار را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.