سیدکاظم رضوی، رئیس انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در یزد با اشاره به شایعاتی درباره احتمال انتشار مواد پرتوزا از کارخانه تولید کیک‌زرد اردکان، اظهار کرد: هیچ‌گونه نگرانی در خصوص پخش مواد پرتوزا در فضای عمومی وجود ندارد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط مرکز نظام ایمنی هسته‌ای، حادثه‌ای که در این کارخانه رخ داده، منجر به نشت مواد پرتوزا به محیط بیرون از محدوده کارخانه نشده است.

براساس اظهارات رئیس انجمن علمی پزشکی هسته‌ای ایران، کلیه تجهیزات و سیستم‌های ایمنی در کارخانه به درستی عمل کرده‌اند و داده‌های پایش‌های محیط‌زیستی از محدوده کارخانه تا مناطق مسکونی اطراف، هیچ‌گونه افزایش غیرعادی در آلودگی رادیواکتیو را نشان نمی‌دهد. مقامات مربوطه تأکید کرده‌اند که تمام فرآیندها تحت کنترل کامل بوده و استانداردهای بین‌المللی ایمنی هسته‌ای در این مورد به‌طور کامل رعایت شده است.

رضوی در پایان از شهروندان خواست تا برای اطمینان از صحت اخبار، تنها به منابع رسمی و رسانه‌های مورد اعتماد مراجعه کنند و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری نمایند.

