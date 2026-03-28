مدیرکل امور عشایر استان خبر داد:
تلف شدن 100 رأس دام عشایر استان ایلام در پی بارندگیهای سیلابی
مدیرکل امور عشایر استان ایلام به تلف شدن دامهای عشایری بر اثر وقوع بارشها در استان اشاره کرده و گفت: در پی بارندگیهای سیلابی چهارشنبه تا جمعه 5 تا 7 فروردین ماه، 100 رأس دام عشایر در این استان تلف شده است.
به گزارش ایلنا، فرشاد یاسمی افزود: با توجه به شدت بارشها در روزهای پایانی هفته گذشته و بر اثر بروز سیلاب در کانونهای عشایری، ۱۰۰ رأس دام عشایر شهرستانهای سیروان، ایوان، دهلران، چوار و آبدانان تلف شد.
وی به دیگر پیامدهای مخرب سیل اخیر اشاره کرده و ادامه داد: همچنین با ورود آب و سیلابی شدن برخی زیستگاهها، حدود ۱۰۰ سیاهچادر عشایری نیز دچار آبگرفتگی شد و وسایل و امکانات خانوادههای ساکن آنها نیز آسیب دید.
مدیرکل امور عشایر استان ایلام به اقدامات از سوی هلالاحمر اشاره کرده و اظهار داشت: با همکاری جمعیت هلالاحمر این استان امکانات مورد نیاز برای ساماندهی خانوارهای عشایری آسیب دیده از سیلاب فراهم شده است.
یاسمی به دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه اشاره داشته و تصریح کرد: برای خانوادههای آسیبدیده از سیلاب پرونده تشکیل شده و روند پیگیری پرداخت خسارت به آنان از طریق ستاد مدیریت بحران استان انجام میشود.
وی به خسارات وارد شده به ایلراههای استان اشاره کرده و بیان داشت: حدود 1000 کیلومتر از ایلراههای استان ایلام نیز دچار خسارت شدهاند و اکنون خودروهای راهسازی در حال بازسازی و بازگشایی این جادهها هستند.