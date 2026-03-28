به گزارش ایلنا از آستارا، سومین محموله کمک‌های دارویی بشردوستانه کشور روسیه، امروز در مرز زمینی آستارای گیلان تحویل مقامات ایرانی شد.

این کمک‌ها در راستای حمایت از مردم ایران در شرایط دشوار کنونی ارسال شده و با استقبال مسئولان محلی روبرو گشت.

محموله توسط هیاتی از مقامات روس و آذربایجان و ایران و با حضور مدیران هلال احمر ایران تحویل داده شد و بلافاصله برای توزیع در مناطق مورد نیاز اعزام شد.

