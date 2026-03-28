مدیرکل میراث فرهنگی لرستان:
آثار موج انفجار شکافهای جدیدی در قلعه فلکالافلاک خرم آباد ایجاد کرده است
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد آثار موج انفجار پس از بارندگیهای اخیر به شکل ترک و شکافهای متعدد در بخشهای مختلف قلعه فلکالافلاک نمایان شده که نگرانیها درباره پایداری این بنای تاریخی را افزایش داده است.
به گزارش ایلنا، عطا حسنپور امروز شنبه در جریان بازدید دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو از حریم قلعه فلکالافلاک خرمآباد گفت: در لحظه نخست وقوع انفجار، شواهد قطعی از خسارتها در دست نبود، اما پس از انجام بررسیهای تخصصی و همچنین بارشهای اخیر، ترک، شکاف و درزها در نقاط مختلف قلعه آشکار شده که اکنون در بخشهای گوناگون این اثر تاریخی قابل مشاهده است.
وی با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام شده اظهارکرد: کارشناسان و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو نیز از خسارتهای وارد شده در داخل قلعه بازدید کردهاند که بدون تردید آثار این آسیبها در آینده بیشتر نمایان خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با بیان اینکه قدمت قلعه فلکالافلاک به حدود یکهزار و ۸۰۰ سال میرسد، گفت: موجهای انفجاری ناشی از هر موشک با وزن قابل توجه، میتواند بر استحکام و پایداری این بنای تاریخی تاثیر منفی بگذارد و آن را در معرض آسیبهای جدیتری قرار دهد.
حسنپور در ادامه به خسارتهای وارد شده به بناهای پیرامونی قلعه اشاره کرد و افزود: سربازخانه شماره یک، ساختمان باشگاه افسران، خانه تاریخی قاضی، ساختمان هنگ و هر ۲ موزه باستانشناسی و مردمشناسی دچار آسیب شدهاند و سربازخانه شماره ۲ نیز به طور کامل تخریب شده و اثری از آن باقی نمانده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس مستندات موجود، این محدوده در سالهای اخیر کاربری آموزشی نظامی نداشته و بخشهایی از آن در اختیار نهادهایی مانند دانشگاه لرستان و ادارهکل میراث فرهنگی بوده، تمامی ارگانهای نظامی از عرصه قلعه خارج شده است و این محدوده به طور کامل در اختیار میراث فرهنگی قرار داشت.
۱۷ اسفندماه امسال، حمله هوایی محور آمریکایی- صهیونی به محوطه و عرصه قلعه فلک الافلاک با دهها بمب، بر اساس برآورد اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به بناها و محوطههای اطراف این اثر تاریخی وارد کرده است.