به گزارش ایلنا، عطا حسن‌پور امروز شنبه در جریان بازدید دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو از حریم قلعه فلک‌الافلاک خرم‌آباد گفت: در لحظه نخست وقوع انفجار، شواهد قطعی از خسارت‌ها در دست نبود، اما پس از انجام بررسی‌های تخصصی و همچنین بارش‌های اخیر، ترک، شکاف و درزها در نقاط مختلف قلعه آشکار شده که اکنون در بخش‌های گوناگون این اثر تاریخی قابل مشاهده است.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام شده اظهارکرد: کارشناسان و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو نیز از خسارت‌های وارد شده در داخل قلعه بازدید کرده‌اند که بدون تردید آثار این آسیب‌ها در آینده بیشتر نمایان خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با بیان اینکه قدمت قلعه فلک‌الافلاک به حدود یک‌هزار و ۸۰۰ سال می‌رسد، گفت: موج‌های انفجاری ناشی از هر موشک با وزن قابل توجه، می‌تواند بر استحکام و پایداری این بنای تاریخی تاثیر منفی بگذارد و آن را در معرض آسیب‌های جدی‌تری قرار دهد.

حسن‌پور در ادامه به خسارت‌های وارد شده به بناهای پیرامونی قلعه اشاره کرد و افزود: سربازخانه شماره یک، ساختمان باشگاه افسران، خانه تاریخی قاضی، ساختمان هنگ و هر ۲ موزه باستان‌شناسی و مردم‌شناسی دچار آسیب شده‌اند و سربازخانه شماره ۲ نیز به طور کامل تخریب شده و اثری از آن باقی نمانده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس مستندات موجود، این محدوده در سال‌های اخیر کاربری آموزشی نظامی نداشته و بخش‌هایی از آن در اختیار نهادهایی مانند دانشگاه لرستان و اداره‌کل میراث فرهنگی بوده، تمامی ارگان‌های نظامی از عرصه قلعه خارج شده است و این محدوده به طور کامل در اختیار میراث فرهنگی قرار داشت.

۱۷ اسفندماه امسال، حمله هوایی محور آمریکایی- صهیونی به محوطه و عرصه قلعه فلک الافلاک با ده‌ها بمب، بر اساس برآورد اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به بناها و محوطه‌های اطراف این اثر تاریخی وارد کرده است.

