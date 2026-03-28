خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری یکی از عناصر مرتبط با شبکه‌های معاند در خوزستان

کد خبر : 1766313
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لالی گفت: یک نفر از عوامل ارتباط اطلاعاتی با شبکه‌ها و عناصر معاند خارج با دستور قضایی و طی عملیات اطلاعاتی شناسایی و بازداشت شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام دادگستری خوزستان، امید بخون امروز شنبه بیان کرد: متهم پس از تفهیم اتهام و جهت تکمیل تحقیقات با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

وی خاطر نشان کرد: با کسانی که به هر نوعی علیه امنیت کشور اقدامی انجام دهند هیچگونه مماشاتی نخواهد شد و با آنان‌ مطابق قانون و مقررات برخورد قاطع می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار