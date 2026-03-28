مشارکت ۹ هزار و ۲۰۰ نفر از مردم آذربایجان شرقی در پویش اهدای خون جنگ رمضان

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مهدی رسولی افزود: در این مدت ۳۹۵ نفر از اهداکنندگان خون، یعنی حدود ۲ درصد را خانم‌ها تشکیل دادند.

رسولی اضافه کرد: از میان اهداکنندگان خون در این مدت، یکهزار و ۷۵۰ نفر را اهداکنندگان بار اول و ۲ هزار و ۸۹۲ هزار نفر را اهداکنندگان مستمر و ۲ هزار و ۹۵۸ نفر را اهداکنندگان با سابقه بودند که نشان‌دهنده فرهنگ‌سازی موثر و مشارکت پایدار مردم در این موضوع حیاتی است.

وی اضافه کرد: بیشترین خون اهدا شده در این مدت به ترتیب مربوط به گروهای +B+، A+، O بوده است.

رسولی گفت: همچنین در ماه مبارک رمضان بیش از ۱۰ هزار نفر جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون در استان مراجعه کردند که از این تعداد بیش از هشت هزار و ۲۰۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.

مدیرکل انتقال خون استان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت شاخص اهدای خون مستمر در ایمنی و سلامت خون‌های اهدایی، اظهار کرد: اهداکنندگان مستمر در طول یک سال حداقل ۲ بار موفق به اهدای خون می‌شوند، این شاخص در دی ماه سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد بوده است.

به گفته وی، پایگاه انتقال خون مسجد کبود واقع در خیابان امام خمینی (ره)، روبروی مسجد کبود و پایگاه انتقال خون نصف راه واقع در میدان جهاد جنب مرکز بهداشت از ساعت ۸ تا ۱۸ ( روزهای جمعه و تعطیل از ساعت ۱۰ تا ۱۶ ) و پایگاه انتقال خون سجادیه (ساری زمین) واقع در خیابان عطار نیشابوری، خیابان ملاصدرا (ساری زمین)، جنب پمپ گاز از ساعت ۸ تا ۱۳ ( روزهای تعطیل دایر نیست) آماده خونگیری از اهداکنندگان است.

مدیرکل انتقال خون آذربایجان شرقی همچنین اضافه کرد: مرکز انتقال خون شهرستان مراغه واقع در خیابان امام خمینی، خیابان خرمشهر روبروی اداره آگاهی ، مرکز انتقال خون شهرستان میانه واقع درخیابان شهید بهشتی روبروی مدرسه علمیه در روزهای کاری از ساعت ۸ تا ۱۳.۳۰ پذیرای اهداکنندگان خون است.

رسولی در ادامه اظهار کرد: نیاز به خون و فرآورده های خونی دائمی و همیشگی است و بیماران دیالیزی، تالاسمی و هموفیلی، سرطانی و مجروحین سوانح و حوادث همواره نیازمند این ماده حیاتی هستند.

انتهای پیام/