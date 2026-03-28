یک مجروح در حمله به دکل فرستنده صدا و سیما در شهرستان هفتکل

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به یک دکل فرستنده در شهرستان هفتکل خبر داد و گفت: این حمله منجر به مجروح شدن یک نفر شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی الله حیاتی شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: صبح امروز شنبه هشتم فروردین ماه هواپیماهای متجاوز دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی دکل فرستنده صدا و سیما در شهرستان هفتگل را مورد حمله قرار دادند.

وی گفت: بر اثر این حمله یک نفر مجروح شد که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل و تحت درمان قرار گرفت.

 

 

