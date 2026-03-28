خوزستان ۰۸ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۶:۳۲

یک مجروح در حمله به دکل فرستنده صدا و سیما در شهرستان هفتکل

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به یک دکل فرستنده در شهرستان هفتکل خبر داد و گفت: این حمله منجر به مجروح شدن یک نفر شد.