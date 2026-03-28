آمادگی کامل نیروگاه شهید رجایی قزوین در تولید پایدار برق

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین و به نقل از روابط عمومی نیروگاه، ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین با تشریح توانمندی‌های صنعت برق ایران اظهار داشت: با توجه به نقش بی‌بدیل متخصصان داخلی در حفظ پایداری شبکه از مراحل طراحی و ساخت تجهیزات تا مقابله با تهدیدات احتمالی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدرجایی قزوین برای تامین امنیت انرژی کشور آمادگی کامل داریم.

موتابها با تاکید بر نقش صنعت برق در تامین رفاه و آرامش جامعه، یادآور شد: جایگاه راهبردی نیروگاه شهید رجایی در چرخه تولید برق کشور بسیار اهمیت دارد و خانواده بزرگ وزارت نیرو به عنوان متولیان خدمت‌رسانی، خود را نگهبانان تولید می دانند و معتقدند پایداری شبکه برق، مستلزم حضور مستمر و تلاش بی‌وقفه نیروهای متخصص است.

این مدیر تصریح کرد: توربین‌های نیروگاه همواره در حال چرخش است تا نور امید در هیچ خانه‌ای خاموش نشود؛ چرا که خدمت در حوزه برق، یک مسئولیت روزمره و محدود نیست؛ بلکه رسالتی ملی و سازمانی است.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی اظهارداشت: بیش از ۹۲ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید و تامین می‌شود و در چنین شرایطی، نقش متخصصان این حوزه بیش از پیش اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: نیروهای فنی و عملیاتی در بخش‌های مختلف این نیروگاه، از مرحله بهره‌برداری تا نگهداری و تعمیرات در طول سال، از روزهای پرکار گرفته تا دوره‌های بحران یا شرایط سخت کاری به صورت شبانه‌روزی مشغول خدمت‌رسانی هستند تا برق پایدار به شبکه تزریق شده و امنیت انرژی کشور نیز حفظ شود.

موتابها افزود: پایداری شبکه و تداوم خدمت‌رسانی در حوزه آب و برق در این دوران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تداوم این خدمت، با اتکا به توان داخلی و حضور نیروهای متخصص دنبال می‌شود.

وی گفت: در شرایطی که تهدیداتی علیه تاسیسات تولید برق مطرح می‌شود، پاسخ ما تنها شعار نیست؛ بلکه اقدام‌های فنی، مدیریت ریسک، آمادگی عملیاتی و تکیه بر دانش متخصصان داخلی است.

به گفته این مدیر، در چارچوب برنامه‌های نگهداری و تعمیرات، تلاش می‌شود عملیات لازم با سرعت و دقت انجام شود تا ضمن کاهش توقف واحدها، شرایط بهره‌برداری همواره در وضعیت مطلوب باشد.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی با بیان توسعه گسترده صنعت برق در ۴۷ سال گذشته، افزود: ایران امروز در ردیف کشورهای برتر جهان از نظر ظرفیت نیروگاهی و توان ساخت تجهیزات اصلی قرار دارد و پیشرفت‌ها فقط در بخش بهره‌برداری نبوده بلکه در حوزه طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های بزرگ نیز ادامه داشته است.

موتابها بیان کرد: با اتکا به توان داخلی، بسیاری از عملیات تعمیرات و نگهداری در مدت زمان کوتاه‌تر و با سرعت بالاتر انجام می‌شود؛ موضوعی که نتیجه آن، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و رضایت مردم بوده است.

وی تصریح کرد: صنعت برق برای تحقق این هدف، نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف تولید، تعمیرات، مهندسی و پشتیبانی است و این هماهنگی در نیروگاه‌ها به شکل مستمر تمرین شده و بهبود داده می‌شود.

این مسئول به حضور گسترده نیروهای متخصص در بخش آب و برق اشاره کرد و یادآورشد: بیش از ۵۰ هزار نیروی متخصص در بخش‌های مرتبط با صنعت آب و برق کشور فعالیت می‌کنند؛ نیروهایی که در کنار دانش فنی، تجربه عملیاتی و روحیه مسئولیت‌ پذیری را در خدمت‌رسانی به مردم به کار می‌گیرند و تلاش این مجموعه، تضمین‌کننده استمرار تامین پایدار انرژی و آب برای شهروندان است و این موضوع زمینه‌ساز رشد و آبادانی کشور به شمار می‌رود.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی با اشاره به اهمیت امید و همدلی اجتماعی، خاطرنشان کرد: خانه‌های مردم ایران باید همواره روشن باشد و دل‌های آنان آکنده از نور امید بماند و امیدواریم با تداوم تلاش متخصصان صنعت برق و همراهی مردم، چرخه تولید و خدمت در کشور با قدرت و آرامش ادامه یابد.