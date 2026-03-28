آئین وداع با پیکر مطهر شش شهید قزوینی
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، راهپیمایی مردمی و مراسم وداع با پیکر مطهر شش شهید قزوینی به صورت همزمان امشب در قزوین برگزار می شود.
مکانهای آغاز و برگزاری تجمع شبانه نیز بدین شرح است:
شنبه ۸ فرودینماه
آغاز راهپیمایی ساعت ۲٠
تجمع و مراسم وداع از ساعت ۲۱
مسیر شماره یک:
مسجد ولایت، خیابان شهید بابایی به سمت مسجد الغدیر
مسیر شماره دو:
مسجد امام خمینی (ره)، بلوار آزادگان به سمت مسجد الغدیر
مسیر شماره سه:
مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) پونک به سمت مسجد الغدیر