سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین گفت: در حال حاضر ترافیک در محورهای مواصلاتی استان عادی و روان است.

وی با بیان اینکه شاهد بارش پراکنده باران در کلیه نقاط و بارش برف و ارتفاعات هستیم، اضافه کرد: سطح جاده‌ها لغزنده است و با این حال در 24 ساعت اخیر مورد ترافیکی خاصی گزارش نشده است.

فرمانده پلیس راه استان با بیان اینکه موج بازگشت بسیاری از هموطنان به پایتخت و استان البرز را از بعدازظهر دیروز شاهد بودیم، گفت: پیش‌بینی می‌شود امروز بعدازظهر هم همین‌گونه باشد.

تقی‌خانی افزود: آمار تصادفات در صحنه هم کاهشی است و باید منتظر آمار قطعی باشیم که پزشکی قانونی اعلام نظر کند. توصیه ما این است که با توجه به خلوتی معابر سرعت مطمئنه را رعایت کنند و حتماً همه سرنشینان از کمربند ایمنی استفاده کنند.

وی همچنین از کمرنگ شدن بستن کمربندی ایمنی توسط سرنشینان خودروها خبر داد و گفت: متأسفانه در مشاهدات میدانی ملاحظه می‌شود که استفاده از کمربندی ایمنی توسط سرنشینان جلو رفته‌رفته کمرنگ می‌شود. این می‌تواند بسیار خطرآفرین و زنگ خطری برای افزایش تلفات جاده‌ای باشد.

انتهای پیام/