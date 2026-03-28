به گزارش ایلنا، حمید پورمحمدی در بازدید از طرح‌های عمرانی شهرستان ارومیه اظهار داشت: توسعه محورهای راهبردی از جمله مسیرهای منتهی به مرز بازرگان، مرز رازی و مرز تمرچین، زمینه‌ساز تقویت مبادلات فرامرزی و ارتقای همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه شده و نقش آذربایجان‌غربی را در شبکه تجارت منطقه‌ای پررنگ‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های استاندار آذربایجان‌غربی و مدیران استانی توسعه استان در حال انجام است و این مساله به نفع مردم منطقه و کشور بوده و پشتیبانی مالی مناسب از این طرح‌ها انجام می‌گیرد و این مساله برای منافع ملی و توسعه ملی بسیار حائز اهمیت است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: راه دسترسی به مرز بازرگان که مسیر سه راهی ایواوغلی تا گیت ورودی منطقه آزاد ماکو بوده جزو اولویت‌های ما بوده چرا که این محور جزو کریدور بوده و توسعه دسترسی به مرز را به همراه دارد.

پورمحمدی افزود: توسعه مسیرهای منتهی به مرز رازی و مرز تمرچین به دلیل اهمیت فرامرزی جزو اولویت‌های اصلی استان بوده که توجه ویژه‌ای به آنها می‌شود.

وی تاکید کرد: بازدیدی از آزادراه ارومیه_تبریز انجام شد و این پروژه نیز جزو اولویت‌های مهم است چرا که آذربایجان‌غربی یک منطقه تاریخی و مهم است و توسعه محورهای ارتباطی آن در اولویت قرار دارد.

انتهای پیام/