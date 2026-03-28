به گزارش ایلنا، ساعات اولیه بامداد هفتم فروردین، وقوع رعدوبرق و بارش‌های با حجم بالا در شهرستان جهرم، موجب پر شدن ظرفیت جوی‌های هدایت آب و ورود سیلاب به داخل کانال‌ها و تابلوهای قدرت و فرمان یکی از پست‌های برق این منطقه شد که در پی آن چند خط توزیع به صورت موقت قطع شد.

به منظور پیشگیری از بروز مخاطرات جدی و خسارت به تجهیزات حساس شبکه، اپراتور ایستگاه مطابق با دستورالعمل‌های استاندارد بهره‌برداری، بلافاصله اقدام به قطع اضطراری تجهیزات درگیر با آب‌گرفتگی نمود. این اقدام اصولی مانع از بروز آسیب‌های سنگین به شبکه توزیع شد.

به دنبال این اقدام پیشگیرانه، گروه‌های اجرایی، رئیس اداره، ناظرین و سایر اپراتورهای منطقه در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حضور یافتند. پس از تخلیه آب، پاکسازی کامل محیط و خشک کردن دقیق تابلوها و کانال‌ها، پست مذکور با رعایت کامل اصول ایمنی، مجدداً برق‌دار و به مدار بهره‌برداری بازگشت.

نواب قائدی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر در بازدید میدانی، ضمن نظارت بر روند کار، دستورات فنی لازم جهت بررسی علل آب‌گرفتگی و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه را به مدیر امور جنوب و شرق ابلاغ کرد.

مهندس اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در تماس تلفنی با مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر، از سرعت عمل، مسئولیت‌پذیری و زحمات همکاران و گروه‌های اجرایی در راستای صیانت از تجهیزات شبکه و برق‌دار کردن مجدد ترانس‌ها قدردانی کرد.

