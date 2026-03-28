خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اورژانس شهرستان گناباد خبر داد:

18 مصدوم در پی وقوع 2 حادثه رانندگی در جاده‌های خراسان رضوی

کد خبر : 1766156
لینک کوتاه کپی شد.

​رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گناباد به وقوع حادثه رانندگی در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی خراسان رضوی اشاره کرده و گفت: سوانح رانندگی جمعه شب در شهرستان‌های گناباد و بجستان واقع در جنوب استان 18 مصدوم داشت.

به گزارش ایلنا، محمدحسین اسماعیل‌زاده افزود: برخورد 2 دستگاه خودرو سواری پراید و سمند در محور مواصلاتی گناباد به قاین 9 مصدوم در پی داشت. در پی وقوع این حادثه رانندگی که 30 کیلومتری گناباد به سمت قاین به وقوع پیوست 4 آمبولانس از نزدیک ترین پایگاه های اورژانس و هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی به اقدامات درمانی انجام شده در این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در هنگام رسیدن به صحنه اولویت‌بندی، ثابت‌سازی و اقدامات درمانی لازم برای مصدومان انجام شد. تمامی 9 مصدوم این حادثه برای ادامه روند درمان توسط 4 آمبولانس عملیاتی اورژانس به بیمارستان علامه بهلول گنابادی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گناباد اظهار داشت: همچنین تصادف 2 دستگاه خودروی سواری پراید و پژو پارس در جاده فیض‌آباد به بجستان سه‌راهی بردسکن 9 مصدوم داشت که با 3 دستگاه آمبولانس به بیمارستان آیت‌الله مدنی بجستان انتقال یافتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار