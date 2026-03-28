رئیس اورژانس شهرستان گناباد خبر داد:
18 مصدوم در پی وقوع 2 حادثه رانندگی در جادههای خراسان رضوی
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گناباد به وقوع حادثه رانندگی در جادهها و محورهای مواصلاتی خراسان رضوی اشاره کرده و گفت: سوانح رانندگی جمعه شب در شهرستانهای گناباد و بجستان واقع در جنوب استان 18 مصدوم داشت.
به گزارش ایلنا، محمدحسین اسماعیلزاده افزود: برخورد 2 دستگاه خودرو سواری پراید و سمند در محور مواصلاتی گناباد به قاین 9 مصدوم در پی داشت. در پی وقوع این حادثه رانندگی که 30 کیلومتری گناباد به سمت قاین به وقوع پیوست 4 آمبولانس از نزدیک ترین پایگاه های اورژانس و هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.
وی به اقدامات درمانی انجام شده در این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در هنگام رسیدن به صحنه اولویتبندی، ثابتسازی و اقدامات درمانی لازم برای مصدومان انجام شد. تمامی 9 مصدوم این حادثه برای ادامه روند درمان توسط 4 آمبولانس عملیاتی اورژانس به بیمارستان علامه بهلول گنابادی منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان گناباد اظهار داشت: همچنین تصادف 2 دستگاه خودروی سواری پراید و پژو پارس در جاده فیضآباد به بجستان سهراهی بردسکن 9 مصدوم داشت که با 3 دستگاه آمبولانس به بیمارستان آیتالله مدنی بجستان انتقال یافتند.