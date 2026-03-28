اعلام نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی هرمزگان تا اطلاع ثانونی / حضور 20 درصدی و دورکاری 80 درصدی کارکنان
فعالیت کاری تمامی بانوان شاغل به صورت دورکاری است
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان گفت: نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی مستقر در این استان از روز شنبه 8 فروردین ماه تا اطلاع ثانوی به صورت حضوری و به شیوه حضور 20 درصدی و دورکاری 80 درصدی کارکنان اجرایی میشود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا پاکروان به نحوه فعالیت بانوان شاغل در این استان اشاره داشته و در این خصوص افزود: همچنین فعالیت کاری تمامی بانوان شاغل در ادارات و دستگاههای اجرایی استان هرمزگان نیز تا اطلاع ثانوی با استفاده از ظرفیت دورکاری خواهد بود.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی فعال در حوزههایی مانند مالیات و تأمین اجتماعی موظفند به گونهای برنامهریزی کنند که ضمن عدم ایجاد وقفه در انجام مأموریتها، ذینفعان با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات یا تأخیر در دریافت خدمات مواجه نشوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان اظهار داشت: شعب منتخب بانکهای استان به صورت کشیک فعال هستند. واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان و شهرداریها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از این بخشنامه مستثنی هستند.
پاکروان تصریح کرد: این تصمیمات با استناد به بخشنامه شماره 107357 مورخ 14 اسفند 1404 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در راستای استفاده از ظرفیت ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و آییننامه دورکاری مصوب هیئت وزیران، اتخاذ شده است.