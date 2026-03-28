فرمانده انتظامی استان خبر داد:
دستگیری یک نفر از اراذل و اوباش شهرستان قروه در عملیات پلیس / 100 قبضه سلاح سرد کشف شد
کد خبر : 1766146
فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت و آرامش شهروندان، مأموران انتظامی شهرستان قروه موفق شدند یک نفر از اراذل و اوباش را دستگیر و از وی 100 قبضه سلاح سرد کشف کنند.
به گزارش ایلنا، یحیی الهی افزود: مأموران انتظامی شهرستان قروه در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت و آرامش اجتماعی و مقابله با برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی، عملیاتی موفقیتآمیز انجام دادند و یک متهم را دستگیر کردند.
وی به اقدامات انجام شده در این عملیات پلیسی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این عملیات، یک نفر از اراذل و اوباش شناسایی و دستگیر شد. همچنین از این متهم تعداد 100 قبضه سلاح سرد کشف و ضبط شده است.