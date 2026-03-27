به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: این فرد که عامل ضبط فیلم و تصاویر مربوط به اصابت موشک در استان همدان و ارسال آن به رسانه‌های بیگانه بوده و هتاکی نیز می‌کرده، در بازه زمانی کمتر از یک روز شناسایی و دستگیر شد.

در اطلاعیه روابط‌عمومی سپاه انصارالحسین استان همدان عنوان شده است: بر اساس این گزارش، این متهم در اظهارات خود ضمن ابراز پشیمانی از اقداماتی که انجام داده، از ملت ایران و به خصوص مردم استان همدان عذرخواهی کرده است.

