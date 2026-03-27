خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
واژگونی پژو پارس در آزاد راه شاهچراغ (ع) با ۳ مصدوم و یک فوتی

کد خبر : 1766047
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان آباده گفت: ساعت ۲۳:۱۶ پنجشنبه ۶ فروردین ماه، طی تماس اورژانس گزارشی مبنی‌بر واژگونی سواری پژو پارس در آزادراه شاهچراغ(ع) به هلال‌احمر اعلام شد.

 به گزارش ایلنا، علی سعادتمند‌‌‌ افزود: بلافاصله تیم عملیاتی هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد:  این حادثه ۳ مصدوم و یک فوتی به همراه داشت که نجاتگران هلال‌احمر پس از تثبیت صحنه به رهاسازی افراد محبوس اقدام کردند و مصدومان حادثه را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس و پیکر فرد جان‌باخته را نیز به نیروی انتظامی تحویل دادند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
