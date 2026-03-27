واژگونی پژو پارس در آزاد راه شاهچراغ (ع) با ۳ مصدوم و یک فوتی

به گزارش ایلنا، علی سعادتمند‌‌‌ افزود: بلافاصله تیم عملیاتی هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه ۳ مصدوم و یک فوتی به همراه داشت که نجاتگران هلال‌احمر پس از تثبیت صحنه به رهاسازی افراد محبوس اقدام کردند و مصدومان حادثه را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس و پیکر فرد جان‌باخته را نیز به نیروی انتظامی تحویل دادند.

انتهای پیام/