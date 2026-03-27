خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جلوه‌گری بهار در دراک/ سرریز دریاچه‌ها در ارتفاعات شیراز

کد خبر : 1766035
لینک کوتاه کپی شد.

بارش‌های بهاری در دراک، با سرریز شدن دریاچه‌ها و بندهای ایجادشده، جلوه‌ای کم‌نظیر از طبیعت زنده و پویا را در دامنه‌های این بوستان کوهستانی رقم زده است.

به گزارش ایلنا، بارندگی‌های مطلوب روزهای اخیر موجب افزایش حجم آب در دریاچه‌ها و بندهای بوستان کوهستانی دراک شده و چشم‌اندازهای طبیعی کم‌نظیری را در این مجموعه گردشگری پدید آورده است.  

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز، با اشاره به آمادگی پیش از فصل بارندگی اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده پیش از شروع بارش‌ها، تمامی مسیل‌ها و نهرهای موجود در دامنه‌های کوهستانی بوستان دراک به‌طور کامل لایروبی و پاکسازی شد. این اقدام نقش مؤثری در هدایت صحیح روان‌آب‌ها و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی ایفا کرد.

علیرضا بیابانی،  افزود: در پی این اقدامات و بارش‌های مناسب، شاهد شکل‌گیری رودخانه‌های فصلی در مسیرهای طبیعی بوستان هستیم و در نقاط مختلف نیز آبشارهای کوچک و بزرگی به‌صورت موقت جاری شده‌اند که جلوه‌ای چشم‌نواز به محیط بخشیده‌اند.

بیابانی با تأکید بر اهمیت حفظ و نگهداری این ظرفیت‌های طبیعی خاطرنشان کرد: این پدیده‌های طبیعی، علاوه بر افزایش جذابیت‌های بصری بوستان دراک، فرصت مناسبی برای حضور شهروندان و گردشگران در طبیعت فراهم کرده و ضرورت توجه به صیانت از محیط‌زیست و رعایت نکات ایمنی را دوچندان می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار