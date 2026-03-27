به گزارش ایلنا، بارندگی‌های مطلوب روزهای اخیر موجب افزایش حجم آب در دریاچه‌ها و بندهای بوستان کوهستانی دراک شده و چشم‌اندازهای طبیعی کم‌نظیری را در این مجموعه گردشگری پدید آورده است.

مدیر ارتفاعات شهرداری شیراز، با اشاره به آمادگی پیش از فصل بارندگی اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده پیش از شروع بارش‌ها، تمامی مسیل‌ها و نهرهای موجود در دامنه‌های کوهستانی بوستان دراک به‌طور کامل لایروبی و پاکسازی شد. این اقدام نقش مؤثری در هدایت صحیح روان‌آب‌ها و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی ایفا کرد.

علیرضا بیابانی، افزود: در پی این اقدامات و بارش‌های مناسب، شاهد شکل‌گیری رودخانه‌های فصلی در مسیرهای طبیعی بوستان هستیم و در نقاط مختلف نیز آبشارهای کوچک و بزرگی به‌صورت موقت جاری شده‌اند که جلوه‌ای چشم‌نواز به محیط بخشیده‌اند.

بیابانی با تأکید بر اهمیت حفظ و نگهداری این ظرفیت‌های طبیعی خاطرنشان کرد: این پدیده‌های طبیعی، علاوه بر افزایش جذابیت‌های بصری بوستان دراک، فرصت مناسبی برای حضور شهروندان و گردشگران در طبیعت فراهم کرده و ضرورت توجه به صیانت از محیط‌زیست و رعایت نکات ایمنی را دوچندان می‌کند.

