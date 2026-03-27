به گزارش ایلنا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد با تشریح کارنامه شش‌روزه ستاد خدمات سفر اظهار داشت: از ابتدای سال نو تاکنون، مجموعه فرهنگی حافظیه با ثبت ۶ هزار و ۲۳۸ بازدید، صدرنشین بلامنازع کانون توجه علاقه‌مندان به تاریخ و ادب ایران‌زمین است.

معاون گردشگری استان فارس افزود: پس از حافظیه، آرامگاه شیخ اجل سعدی با ثبت حضور ۳ هزار و ۸۵۳ نفر و مجموعه تاریخی زندیه با ۲ هزار و ۱۱۸ بازدیدکننده، در رده‌های بعدی استقبال گردشگران قرار دارند.

زاهدیان نژاد در خصوص جزئیات آماری ششمین روز از بهار طبیعت تصریح کرد: تنها در روز ششم فروردین‌ماه، یک هزار و ۲۳۲ نفر از آرامگاه حافظ، ۷۸۰ نفر از آرامگاه سعدی و ۳۹۰ نفر از مجموعه تاریخی زندیه بازدید کرده‌اند که این حجم از حضور، نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی هم‌وطنان با میراث کهن خویش است.

