به گزارش ایلنا از اصفهان، با حضور گسترده دوستداران میراث‌فرهنگی، پویش حفاظت از میراث جهانی میدان امام اصفهان برگزار شد، در این مراسم شرکت‌کنندگان با ایجاد حلقه انسانی در این میدان، بیانیه‌ای در محکومیت حملات متجاوزانه آمریکایی صهیونی به بناهای تاریخی اصفهان امضا کردند.

این زنجیره انسانی هم‌زمان با بارش باران با حضور فعالان میراث‌فرهنگی، انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط بافرهنگ و هنر و آثار تاریخی در میان میدان نقش‌جهان شکل گرفت.

حاضران جلوگیری از هر گونه آسیب به اماکن باستانی و تاریخی در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.

دوستداران میراث‌فرهنگی سپس با در دست‌داشتن طوماری با حدود ۱۰ هزار امضا، با حرکت به سمت خیابان سپه و کاخ چهلستون، حمایت دوباره خود را از فرهنگ و تمدن ایران و اصفهان اعلام کردند.

در این تجمع بیانیه‌ای در اعلام انزجار از تخریب بناهای فرهنگی و تاریخی قرائت شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: در پی کینه‌توزی دشمن نسبت به میراث‌فرهنگی ایران، بیان می‌داریم که میراث تاریخی و فرهنگی یک ملت، زبان گویای تاریخ و یادگار مشترک نسل‌هاست. بناهایی که در آجرهایشان قصه‌ای از تمدن، هنر و هویت نهفته است.

در این بیانیه تأکید شده است: ضرورت پایبندی به قوانین بین‌المللی و مسئولیت نهادهای جهانی در حفاظت از میراث‌فرهنگی، اقتضا می‌کند تا با امضا ذیل این سند، مکاتبه رسمی و درخواست قاطع خود را جهت پیشگیری و رسیدگی به این جنایات جنگی علیه آثار تاریخی را به نمایندگی یونسکو در ایران برسانیم و تأکید شود که آثار تاریخی از هرگونه تهدید نظامی مصون بمانند.

در این بیانیه اضافه شده است: یونسکو وظیفه دارد در شرایط بحران با ارسال هیئت‌های کارشناسی و صدور بیانیه‌های رسمی، دولت‌ها را به حفظ آثار فرهنگی فراخواند.

علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر و میراث کهن همچنین از سایر هم‌وطنان بویژه شهرهای تاریخی خواستند که همانند این تجمع و زنجیره انسانی در آن مناطق نیز شکل گیرد تا جهانیان بر اهمیت هر چه بیشتر حفاظت از میراث‌فرهنگی واقف شوند و نهادهای بین‌المللی مرتبط هم نقش اثربخشی ایفا کنند.

